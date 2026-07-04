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        Haberler Magazin Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan gurur paylaşımı

        Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan gurur paylaşımı

        Demet Şener ve İbrahim Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çeken oğulları Ömer Kutluay'ı tribünden destekledi. Eski eşler, yaşadıkları gururu sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 20:28 Güncelleme:
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        2005 yılında evlenen ve 2018 yılında yollarını ayıran 1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, şimdilerde Real Madrid altyapısında forma giyen milli basketbolcu oğulları Ömer Kutluay’ın başarısıyla gurur yaşıyor.

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        FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmayan eski eşler, turnuva boyunca tribündeki yerlerini alarak oğullarına destek veriyor.

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        Son olarak Türkiye, turnuvanın çeyrek finalinde Fransa ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 70-68 geride tamamlayan Türkiye, dördüncü periyotta büyük bir heyecana sahne olan bir geri dönüşe imza attı.

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        37'nci dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan milli takım, Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği sayılarla maçı 94-87 kazanarak yarı finale yükseldi

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        Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarının bu mücadelesini kızları İrem ile birlikte tribünden takip etti. Büyük mutluluk yaşayan eski eşler, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        "SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

        Ortak bir paylaşım yapan Şener ve Kutluay, "Bize yaşattığın bu mutluluklar için sana çok teşekkür ederiz. Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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        İkilinin bu paylaşımına Defne Samyeli, Özge Ulusoy ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimler de yaptıkları yorumlarla tebriklerini iletti.

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        Öte yandan, Türkiye'nin 4 Temmuz'da oynanacak yarı finaldeki rakibi, Litvanya'yı mağlup eden Sırbistan oldu.

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        "YANIMDA OLDUKLARINI HİSSETTİRİYORLAR" DEMİŞTİ

        Babasının izinden giden Ömer Kutluay, daha önce yaptığı bir açıklamada ailesinin desteğine dikkat çekmişti. Kutluay, "Ailem her maçıma geliyor ve beni destekliyor. Maçlardan önce ve sonra arayarak yanımda olduklarını hissettiriyorlar; bana çok büyük destek veriyorlar" diye konuşmuştu.

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