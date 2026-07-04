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        Haberler Dünya Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim

        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin Rus ordusunun kontrolüne geçmediğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "bu şehirde bir araya gelmeyi" önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim

        Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        Merz ile konuşmasında, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının Patriot tipi hava savunma sistemlerinin füzeleriyle daha da güçlendirilmesini ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Şimdilik en önemli konu, halkımızı Rus balistik füzelerinden koruyacak Patriot sistemleri için füzelerdir." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merz'e Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeler hakkında da bilgi verdiğini vurguladı.

        Ülkesinin Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğine yönelik Moskova'dan dün yapılan açıklamaya değinen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuyla ilgili ABD'ye ve tüm dünyaya gerçekleri yansıtmayan bilgileri verdiğini savundu.

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        Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Rusların, Donbas'taki Kostantinovka'yı ele geçirdiği iddiasında bulunuyor. Elbette bu doğru değildir. Eğer Kostantinovka, şu anda Rusya'nın kontrolündeyse, Putin için orada benimle buluşmak ve savaşı nihayet bitirecek diplomatik çözümler bulmak muhtemelen bir sorun olmayacak. Fakat o yine de cephe hattını geçemez. Gerçekler, Putin'in sözlerinden çok farklı."

        Kremlin, Rus ordusunun Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini açıklamıştı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini duyurmuştu.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalyov ise yerel basına yaptığı açıklamada, yoğun çatışmaların yaşandığı Konstantinovka'nın, Ukrayna savunma kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu bildirmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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