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        Haberler Magazin Pelin Uluksar'dan sevgilisi Allan Hakko'ya poz

        Pelin Uluksar'dan sevgilisi Allan Hakko'ya poz

        Sevgilisi Allan Hakko ile Bodrum'da tatil yapan Pelin Uluksar, Gölköy'deki bir plajda görüntülendi. Sevgilisine gün boyunca plajda poz veren Uluksar'ın keyifli halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Pelin Uluksar ile iş insanı Allan Hakko'nun Bodrum tatili devam ediyor.

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        Gölköy'deki bir plajda objektiflere yansıyan aşıklar, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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        Sahile inen ikiliden Allan Hakko, şezlongda dinlenen sevgilisi Pelin Uluksar'ın bol bol fotoğrafını çekti.

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        Fotoğraf faslının ardından sıcaktan bunalan Uluksar ile Hakko, denize girdi.

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        Pelin Uluksar ile Allan Hakko, gün boyu denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

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        #Pelin Uluksar
        #allan hakko
        #tatil
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