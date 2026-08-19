Pelin Uluksar'dan sevgilisi Allan Hakko'ya poz
Sevgilisi Allan Hakko ile Bodrum'da tatil yapan Pelin Uluksar, Gölköy'deki bir plajda görüntülendi. Sevgilisine gün boyunca plajda poz veren Uluksar'ın keyifli halleriyle dikkat çekti
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 08:14 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Pelin Uluksar ile iş insanı Allan Hakko'nun Bodrum tatili devam ediyor.
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Gölköy'deki bir plajda objektiflere yansıyan aşıklar, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Sahile inen ikiliden Allan Hakko, şezlongda dinlenen sevgilisi Pelin Uluksar'ın bol bol fotoğrafını çekti.