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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

        MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak Parlamenter Sistem'den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli açıklamasında, Terörsüz Türkiye sürecinde siyasette bölünmeye, kısır çekişmelere değil milli meselelerde uzlaşıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

        "YENİ PARTİ'DE HENÜZ KARARLI BİR DURUŞ TEMİN EDİLEMEDİ"

        MHP lideri Bahçeli, CHP'deki ayrışmayı tasvip etmediğini de kaydederek, "CHP’ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın da son bulmasını temenni ediyoruz." dedi. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye gibi Türkiye’nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun Yeni Parti'de henüz temin edilemediği görüldü." ifadelerini kullandı.

        "SEÇİM SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ"

        Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna uygun olan anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak Parlamenter Sistem’den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE GENÇLERE MİRAS"

        MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin önemini “Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır.” sözleriyle vurguladı.

        "MHP HAZIMSIZLIĞINDAN KURTULSUNLAR"

        Bahçeli, "Tek derdi MHP hazımsızlığı olan mahfillerin, içinde bulunduğu şizofrenik durumdan bir an evvel kurtulmaları ülkemizin, milletimizin, hatta kendilerinin de hayrına olacaktır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır, heba edilmeyecektir." dedi.

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