Türkan Şoray ile Kadir İnanır, aşkın tanımını değiştirdi

♦ KARA GÖZLÜM (1970)
Yönetmen: Atıf Yılmaz 'Azize'nin neşeli ve inatçı halleri, 'Kenan'ın ise gururlu sanatçı duruşu mükemmel bir kontrast oluşturdu. Saf ve bozulmamış halk kültürünün, yozlaşmış zengin çevrelerine karşı kazandığı ahlaki zafer vurgulandı.
♦ UNUTULAN KADIN (1971)
Yönetmen: Atıf Yılmaz
Bir kadının toplumda kabul görmesini, içinde bulunduğu dönemin normlarıyla sorguladı.
♦ DÖNÜŞ (1972)
Yönetmen: Türkan Şoray
Göç olgusunun ve feodalizmin parçaladığı aile yapısı işlenirken kadın direnişinin sembol yapımlarından biri oldu.
♦ GAZİ KADIN (1973)
Yönetmen: Osman F. Seden
Kocasını arayan sadık eş, vatanı için savaşan güçlü kadın temasına evrilir.
♦ AZAP (1973)
Yönetmen: Türkan Şoray
Dönemin sağlık sistemine, bürokratik engellere ve büyük şehrin yabancılaştırıcı yapısına yöneltilmiş sert bir eleştiri.
♦ BODRUM HÂKİMİ (1976)
Yönetmen: Türkan Şoray
Yeşilçam’ın sıklıkla işlediği kasabaya gelen idealist memur karakteri bu kez bir kadın figür üzerinden işlendi. 'Nevin'in şahsında devletin soğuk, kurallı yüzüyle kasabanın sıcak ama kendi kuralları olan feodal yapısı karşı karşıya geldi.
♦ DEPREM (1976)
Yönetmen: Şerif Gören
Toplumsal baskılar ve kendi içsel çatışmaları arasında sıkışan insanların hikâyesini işlerken sadakat ve namus kavramlarını bıçak sırtı bir ahlaki ikilem üzerinden sorguladı.
♦ DEVLERİN AŞKI (1976)
Yönetmen: Osman F. Seden
Yeşilçam'ın klasik zengin adam - fakir kız klişelerini yıktı.
♦ SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1977)
Yönetmen: Atıf Yılmaz
Türk sinemasının başyapıtlarından biri olan bu film, Cengiz Aytmatov'un aynı adlı eserinden Ali Özgentürk tarafından sinemaya uyarlandı. Klasik 'Mutlu son' kalıplarını yıktı. 'İlyas'; tutkunun, hatanın ve zaafın sembolüyken 'Asya'; emeğin, güvenin ve anne şefkatinin temsilcisiydi. Sinema tarihine kazınan; "Sevgi neydi? Sevgi; iyilikti, dostluktu, sevgi emekti" repliğiyle aşkın sadece ilk andaki coşku değil, uzun vadeli bir güven ve emek olduğunun mesajı verildi.
♦ DİLA HANIM (1977)
Yönetmen: Orhan Aksoy
Feodal bağlar, intikam ve imkansız aşk üçgeninde geçen sert bir dram olarak çekildi. Gurur ve töre, aşka karşı savaş açan iki karakterin de asil ve tavizsiz duruşu, filmi klasik bir intikam öyküsünden çıkarıp trajik bir modern epiğe dönüştürdü.
♦ CEVRİYEM (1978)
Yönetmen: Memduh Ün
Dönemin İstanbul kenar mahalle hayatını, çalgıcıları, seyyar satıcıları, sokak jargonunu ve kültürel çatışmayı büyük bir aşkın çerçevesinde beyazperdeye taşıdı.
♦ GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR (2002)
Yönetmen: Yusuf Kurçenli
Steril bir aşkın huzurunda; 12 Eylül askeri darbesinin savurduğu hayatları, kasaba insanının üzerindeki o sinmişlik hissini ve geçmişin travmalarının altını çizdi.