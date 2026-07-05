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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yaz ayında yağmur hakimiyeti!

        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yaz ayında yağmur hakimiyeti!

        Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar ve yüksek nem, birçok bölgede yerel ve kuvvetli sağanak yağışlara neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bu ani hava değişimi dolayısıyla Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Denizli ve Konya çevrelerinde sel riski bulunurken; Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 07:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Sağanak Yağış 32°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 27°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Kısmen Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 26°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        DENİZLİ °C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 35°C

        Parçalı bulutlu

        KÜTAHYA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BURDUR °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        YOZGAT °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BARTIN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Erzurum ve Ardahan hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

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