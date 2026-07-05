İlk bakışta görenlerin sayısı çok az! Bu 14 optik bulmaca gözlerinizi ve dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak!

5. Tavşanı 10 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Bu kalabalık çocuk grubunun arasında ustalıkla saklanan gizli bir kaçak var: Minik bir tavşan! Birbirine benzeyen figürlerin arasında onu ilk bakışta fark etmek hiç de kolay değil. Dikkatine güvenenler için süre sadece 10 saniye! Bakalım siz bu minik kaçağı zaman dolmadan bulabilecek misiniz?