Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Leandro Trossard'a özel kontenjan!

        Beşiktaş'tan Leandro Trossard'a özel kontenjan!

        Beşiktaş'ta Leandro Trossard için heyecanlı bekleyiş sürerken transferi çok isteyen başkan Serdal Adalı, 30 yaş ve üzeri oyunculara bonservis ödememe politikasında da Trossard için özel kontenjan ayırdı. Yıllardır süren skorer sol kanat eksikliğini tecrübeli oyuncuyla çözmek isteyen Adalı, camiayı yeni sezon öncesinde havaya sokmayı, kombine ve forma satışlarını da coşturmayı hedefliyor.

        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için yoğun mesaisini sürdürüyor.

        2

        Siyah-beyazlıların Arsenal ile bonservis konusunda uzlaşısı sürerken gözler Belçikalı yıldızın kararına çevrildi.

        3

        Trossard ile son görüşmeleri olumlu yönde ilerlemeye devam eden Beşiktaş, Dünya Kupası bitmeden oyuncuyu ikna için temaslarını sıklaştırdı.

        4

        Trossard ilk görüşmelerde milli takıma odaklandığını belirtip karar için kupa sonrasını işaret etmişti.

        5

        ÖZEL KONTENJAN

        Transferi çok isteyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 30 yaş ve üzeri oyunculara bonservis ödememe politikasında da Trossard için özel kontenjan ayırdı.

        6

        Yıllardır süren skorer sol kanat eksikliğini tecrübeli oyuncuyla çözmek isteyen Adalı, camiayı yeni sezon öncesinde havaya sokmayı, kombine ve forma satışlarını da coşturmayı hedefliyor.

        7

        LAURIENTE PLASE!

        Siyah-beyazlılar, Trossard’da bir olumsuzluk halinde ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente’yi de listede tutmaya devam ediyor.

        8

        27 yaşındaki Fransız oyuncuyla anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisinde ise indirim talep ediyor. Lauriente de Beşiktaş’a gitmek istediğini kulübüne bir kez daha iletti.

        9

        Siyah-beyazlılar, sol kanat transferini de kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Muhtar, evlere giren yılanları yakalayıp doğaya bırakıyor

        MALATYA (İHA) - Malatyalı Muhtar Ali Berktaş, evlere giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanları kendi imkanlarıyla yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Berktaş, benzer olayları daha önce de yaşadığını belirterek yılanlara alışık olduğunu söyledi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler