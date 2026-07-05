Beşiktaş'tan Leandro Trossard'a özel kontenjan!
Beşiktaş'ta Leandro Trossard için heyecanlı bekleyiş sürerken transferi çok isteyen başkan Serdal Adalı, 30 yaş ve üzeri oyunculara bonservis ödememe politikasında da Trossard için özel kontenjan ayırdı. Yıllardır süren skorer sol kanat eksikliğini tecrübeli oyuncuyla çözmek isteyen Adalı, camiayı yeni sezon öncesinde havaya sokmayı, kombine ve forma satışlarını da coşturmayı hedefliyor.
Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için yoğun mesaisini sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların Arsenal ile bonservis konusunda uzlaşısı sürerken gözler Belçikalı yıldızın kararına çevrildi.
Trossard ile son görüşmeleri olumlu yönde ilerlemeye devam eden Beşiktaş, Dünya Kupası bitmeden oyuncuyu ikna için temaslarını sıklaştırdı.
Trossard ilk görüşmelerde milli takıma odaklandığını belirtip karar için kupa sonrasını işaret etmişti.
ÖZEL KONTENJAN
Transferi çok isteyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 30 yaş ve üzeri oyunculara bonservis ödememe politikasında da Trossard için özel kontenjan ayırdı.
Yıllardır süren skorer sol kanat eksikliğini tecrübeli oyuncuyla çözmek isteyen Adalı, camiayı yeni sezon öncesinde havaya sokmayı, kombine ve forma satışlarını da coşturmayı hedefliyor.
LAURIENTE PLASE!
Siyah-beyazlılar, Trossard’da bir olumsuzluk halinde ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente’yi de listede tutmaya devam ediyor.
27 yaşındaki Fransız oyuncuyla anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisinde ise indirim talep ediyor. Lauriente de Beşiktaş’a gitmek istediğini kulübüne bir kez daha iletti.
Siyah-beyazlılar, sol kanat transferini de kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.