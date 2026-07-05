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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

        İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

        ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

        ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve aile bireyleri için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre İmam Humeyni Musalla Camisi’ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.​​​​​​​

        Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüzbinlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu.

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        Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

        Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.

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