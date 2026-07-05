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        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar

        İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk TV'de Kübranur Uslu'nun sorularını yanıtlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar

        İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk TV'de Kübranur Uslu'nun sorularını yanıtlıyor. Vali Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        DÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ

        Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Dünkü sağanak yağışta kentte 672 yerde zarar meydana geldi. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Dün yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Yaz yağmurlarının şu sıkıntısı var, aniden yağdığı için alt yapının yapılması ve temiz tutulması önemli.

        "ÖZEL EKİPLERİMİZ HEP SAHADA"

        Özel ekiplerimiz hep sahada. Aranması olan şahıslar yakalanıyor, suç oranı düşüyor. İstanbul'da son 5 yılda faili meçhul 1 tane bile cinayet yok.

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        "SAHİPSİZ HAYVANLARIN YÜZDE 65'İ TOPLANDI"

        39 ilçemizin tamamına ormandan yer tahsis edildi. İstanbul'da bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların yüzde 65'i toplandı. Bu konu 2-3 ay içerisinde gündemden çıkacak. Sahipsiz hayvan sokakta olmayacak."

        Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık. İnsanlar vaktinin önemli bir kısmını trafikte geçiriyor. Nüfus, araç sayısı ile toprak büyüklüğümüzü kıyaslayınca yaklaşık 30 kat daha dezavantajlıyız. Her yere metro ile gidilebilse inanıyorum ki birçok hemşehrimiz araçtan ziyade metroyu tercih edecektir.

        Geçen senenin ilk 6 ayı ile bu senenin ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda araç sayımız yüzde 6 buçuk arttı. Yollar yüzde 6 buçuk arttı mı, artmadı. Çözüm metro, toplu taşıma, toplu taşıma hatlarının birbirine bağlanması ve denizin olabildiğince kullanılması. "

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