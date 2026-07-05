Zeynep Atılgan ile Ali Öner'in tatili devam ediyor
Oyuncu çift Zeynep Atılgan ile Ali Öner'in Bodrum tatili devam ediyor. Bir plajda görüntülenen Atılgan ile Öner, sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; birlikteliklerini geçtiğimiz ay ilan eden ve hemen ardından Bodrum'a giden Zeynep Atılgan ile Ali Öner'in tatili devam ediyor.
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Atılgan ile Öner, yazı baş başa vakit geçirerek değerlendiriyor.
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Gümbet'teki bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
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Atılgan ile Öner, zaman zaman gün içinde sıcaktan bunalınca denize girdi.
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Leopar desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Zeynep Atılgan, sevgilisiyle Ege'nin serin sularında serinledi.
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Bir süre denizde yüzen ikili, daha sonra güneşlenmek için şezlonglarına geri döndü.
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