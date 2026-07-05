Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni kimsesizler mezarlığındaydı... Töre cinayeti 19 yıl sonra DNA ile çözüldü: 6 tutuklama

        Cansız bedeni kimsesizler mezarlığındaydı... Töre cinayeti 19 yıl sonra DNA ile çözüldü: 6 tutuklama

        Batman'da 2007 yılında suda çürümüş halde bulunan cansız bedenin, yıllar sonra Aydın Özcan'a ait olduğu belirlendi. JASAT'ın yeniden açtığı soruşturmada, Özcan'ın töre saikiyle öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 12:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama

        Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında suda çürümüş halde bulunan ve 19 yıl sonra DNA testiyle kimliği belirlenen Aydın Özcan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TAM 19 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

        DHA'daki habere göre olay; Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Armutlu köyü Şat mezrasında 5 Temmuz 2007 tarihinde suda çürümüş halde bulunan ve o dönem yapılan çalışmada kimliği tespit edilemeyen erkeğe ait bir cansız beden, Ankara Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildi.

        DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada daimi arama kararı çıkarılırken, dosya hakkında 2023 yılında zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden incelemeye aldı.

        REKLAM

        Ekiplerin yaptığı saha araştırmaları, teknolojik incelemeler ve görüşmeler sonucunda cansız bedenin, 2007 yılından itibaren hiçbir resmi veya elektronik kaydı bulunmayan, kendisinden haber alınamayan, ailesi tarafından da hakkında herhangi bir kayıp başvurusu yapılmayan Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirildi.

        DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        JASAT ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Özcan’ın dini nikahla birlikte yaşadığı Y.D.’ye ulaşarak çocuklarından DNA örnekleri aldı. Laboratuvar incelemesinde, alınan örneklerin 2007 yılında bulunan cansız bedenden alınan örneklerle eşleştiği ve cansız bedenin Aydın Özcan'a ait olduğu kesin olarak belirlendi.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Aydın Özcan’ın aile içi 'töre ve namus saikiyle' öldürüldüğüne ilişkin maddi delillere ulaştı. İncelemede ayrıca Özcan’ın dini nikahlı eşi Y.D.’nin geçmişte farklı saiklerle burnunu kestiği ve olayın o dönem ulusal basına yansıdığı belirlendi. Şüphelilerin 2007 yılında kullandıkları GSM hatlarına ait HTS kayıtlarının geriye dönük analiz edilmesiyle de aralarındaki irtibat ortaya çıkarıldı.

        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmaların ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Temmuz'da Batman merkezli İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Tasarlayarak töre ve namus saikiyle kasten öldürme’ suçunu iştirak halinde işledikleri değerlendirilen, aralarında Aydın Özcan'ın ağabey ve kardeşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Batman İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, 'Tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        O anlar kamerada

        Bodrum'da pompalı tüfekle terör estirdi. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde