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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Aral Şimşir'le anlaşma tamam! Trabzonspor tarihine geçecek

        Aral Şimşir'le anlaşma tamam! Trabzonspor tarihine geçecek

        Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda da mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer bu transferi gerçekleştirmesi halinde, bonservis rekoru kıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor...

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        ARAL ŞİMŞİR'LE ANLAŞMA TAMAM

        Bordo-mavili ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland forması giyen kanat oyuncusu Aral Şimşir ile her konuda anlaşma sağladı.

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        Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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        GÖRÜŞMELER SIKLAŞTIRILDI

        Öte yandan Trabzonspor'un Danimarka ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdığı ve 13 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklifi kabul ettiği belirtildi.

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        TARİHE GEÇECEK!

        Transfer gerçekleşmesi halinde bu bonservis bedeli, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.

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        Geçtiğimiz sezon 54 maçta forma giyen Aral Şimşir, 12 gol - 21 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 476 dakika sahada kaldı.

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