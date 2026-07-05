Aral Şimşir'le anlaşma tamam! Trabzonspor tarihine geçecek
Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda da mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer bu transferi gerçekleştirmesi halinde, bonservis rekoru kıracak.
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:55 Güncelleme:
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Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor...
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ARAL ŞİMŞİR'LE ANLAŞMA TAMAM
Bordo-mavili ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland forması giyen kanat oyuncusu Aral Şimşir ile her konuda anlaşma sağladı.
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Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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GÖRÜŞMELER SIKLAŞTIRILDI
Öte yandan Trabzonspor'un Danimarka ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdığı ve 13 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklifi kabul ettiği belirtildi.
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TARİHE GEÇECEK!
Transfer gerçekleşmesi halinde bu bonservis bedeli, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.
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Geçtiğimiz sezon 54 maçta forma giyen Aral Şimşir, 12 gol - 21 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 476 dakika sahada kaldı.