Oktay Çubuk: Hayatım eskisine döndü
İki ay önce Lizbon'da kalbi duran ve yoğun bakıma alınan oyuncu Oktay Çubuk, kısa bir süre önce taburcu olmuştu. Yaşananların ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülenen Çubuk, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
Oktay Çubuk, 29 Nisan'da iş seyahati nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik ettiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yurt dışında tatil yaptığı dönemde kalbi duran Çubuk, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.
İlk müdahalenin ardından hayati riski atlatan 30 yaşındaki oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Durumu iyiye giden oyuncu, tedavisinin devamında normal odaya çıkarılmıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yaklaşık 10 gün önce hastaneden taburcu olan Oktay Çubuk, yaşananların ardından ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
"KALBİM ÜÇ DAKİKA KADAR DURDU"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, sağlık durumu hakkında konuştu. Oktay Çubuk, "Açıkçası bildiğiniz gibi... Bir süreç geçirdim ve çok iyiyim. Hepimizin hayatında böyle şeyler var. Önemli olan bu süreçten ne çıkardığımız ve sonrasında ne yaptığımız. Sağlığıma kavuştum. Kalbim üç dakika kadar durmuş. Tamamen hayatım eskisine döndü, sorun yok" diye konuştu.