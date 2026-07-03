İran'ı 37 yıl boyunca yöneten Hamaney'e tarihi veda: Milyonlar meydanda

Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın “İntikamın sesi dünyaya ulaşmalı” çağrısı dikkat çekerken, yeni dini lider Mücteba Hamaney’in güvenlik gerekçesiyle halkın karşısına çıkmayabileceği yönündeki iddialar törenlerin en çok konuşulan başlığı haline geldi.

Cenaze Töreni Devletin En Büyük Organizasyonlarından Biri Olacak

İran’da gözler cumartesi günü başlayacak cenaze törenlerine çevrildi. Yaklaşık kırk yıla yakın süre İslam Cumhuriyeti’nin en güçlü makamını elinde bulunduran Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenlerin, 1979 Devrimi’nden bu yana gerçekleştirilecek en büyük devlet organizasyonlarından biri olması bekleniyor. Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek programların yalnızca dini bir merasim değil, aynı zamanda İran devletinin birlik ve devamlılık mesajı vereceği tarihi bir gösteri niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

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Güvenlik Tartışmaları Yas Gündeminin Önüne Geçti

Ancak cenaze hazırlıkları devam ederken kamuoyunun en fazla konuştuğu konu, yeni dini lider Mücteba Hamaney’in törenlerde yer alıp almayacağı oldu. Hamaney’in Hindistan temsilcisi Ayetullah Hakim Elahi, yaptığı açıklamada güvenlik birimlerinin yeni liderin halkın arasına çıkmasına sıcak bakmadığını söyledi. Elahi, kısa süre önce İran’da bulunduğunu ve Mücteba Hamaney ile doğrudan temas kuran isimlerle görüştüğünü belirterek, yeni liderin cenaze ve taziye programlarına katılmak istediğini ancak güvenlik makamlarının buna izin vermeme eğiliminde olduğunu ifade etti.

“Yeterli Güvenlik Sağlanamayabilir”

Elahi, güvenlik kurumlarının olası suikast ve saldırı ihtimallerini dikkate aldığını belirterek, “Kendisine yeterli güvenliğin sağlanamayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bu nedenle törenlerde yer almaması ihtimali yüksek görünüyor.” ifadelerini kullandı. İranlı yetkililer konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapmazken, güvenlik çevrelerinden sızan bilgiler de olağanüstü tedbirlerin uygulanacağını gösteriyor. Uzmanlara göre bu durum, İran güvenlik bürokrasisinin mevcut tehdit algısının ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor.

Galibaf’tan Dikkat Çeken “İntikam” Çağrısı

İran Parlamentosu Başkanı ve aynı zamanda ülkenin önemli siyasi figürlerinden Muhammed Bakır Galibaf ise yayımladığı mesajda tüm İran halkını cenaze törenlerine katılmaya çağırdı. Galibaf, “Bütün İran halkını, varlığınızla İslam İranı tarihinin şanlı bir sayfasını yazmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullanırken, “Milletin intikam çağrısı bütün dünyanın kulaklarında yankılanmalıdır.” sözleriyle cenazenin yalnızca dini bir tören değil, aynı zamanda uluslararası topluma verilecek güçlü bir siyasi mesaj olacağını vurguladı.

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Tahran’da Olağanüstü Güvenlik Alarmı

İran makamları başkentte adeta sıkıyönetimi andıran güvenlik tedbirleri aldı. Musalla Yerleşkesi çevresinde bir kilometrelik güvenlik çemberi oluşturulacak ve hiçbir sivil aracın bölgeye yaklaşmasına izin verilmeyecek. Cuma gününden itibaren başkentin önemli bölümleri trafiğe kapatılırken, hava sahasının da aşamalı olarak kapatılacağı açıklandı. Devrim Muhafızları, Besic güçleri ve emniyet birimleri tören boyunca koordineli şekilde görev yapacak.

Milyonlarca Kişinin Katılması Bekleniyor

Resmi tahminlere göre yalnızca Tahran’daki programlara 15 ila 20 milyon kişinin katılması bekleniyor. Üç gün sürecek anma programlarının ardından cenaze korteji başkent sokaklarından geçirilecek. Daha sonra Kum’da dini programlar düzenlenecek ve defin işlemi Hamaney’in doğduğu Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Katılımın büyüklüğü nedeniyle organizasyonun lojistik hazırlıkları haftalar öncesinden tamamlandı.

Dünyanın Gözü Tahran’da Olacak

Törenlere yaklaşık otuz ülkeden devlet başkanları, hükümet temsilcileri, dini liderler ve üst düzey diplomatların katılması bekleniyor. Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de törenlerde yer alacağı bildiriliyor. İran yönetimi, geniş uluslararası katılımı ülkenin diplomatik yalnızlık içinde olmadığı mesajının önemli bir göstergesi olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

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Savaş Sonrası İlk Büyük Güç Gösterisi

Uluslararası analizlerde cenaze törenleri, yalnızca bir devlet liderine veda değil; savaş sonrası dönemde İran’ın kurumsal bütünlüğünü ve siyasi istikrarını dünyaya gösterme girişimi olarak yorumlanıyor. Özellikle Arap, Avrupa ve Amerikan basınında yayımlanan değerlendirmelerde, milyonlarca kişinin katılımının rejimin iç kamuoyundaki desteğini göstermeyi amaçlayan önemli bir siyasi organizasyona dönüştüğü ifade ediliyor.

Mücteba Hamaney Neden Görünmüyor?

Mart ayında dini liderlik görevini devralan Mücteba Hamaney’in bugüne kadar kamuoyu önünde görünmemesi dikkat çekmeye devam ediyor. İran yönetimi bu konuda herhangi bir açıklama yapmasa da güvenlik kaynakları, yeni liderin hareketlerinin son derece sınırlı tutulduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bunun temel nedeni olası suikast girişimleri ve istihbarat birimlerinin hazırladığı tehdit analizleri.

Katz’ın Açıklamaları Gerilimi Artırdı

Mücteba Hamaney’in cenazeye katılıp katılmayacağına ilişkin tartışmalar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın İran’a yönelik yeni saldırı planlarının hazırlanması talimatını verdiğini açıklamasının ardından daha da yoğunlaştı. Diplomatik çevreler, bu açıklamaların İran güvenlik kurumlarının alarm seviyesini yükselttiğini ve cenaze organizasyonunun güvenlik konseptini doğrudan etkilediğini değerlendiriyor.

İran İçin Tarihi Bir Dönüm Noktası

İran açısından bu cenaze, yalnızca ülkeyi uzun yıllar yöneten bir liderin uğurlanması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yeni dönemin nasıl şekilleneceğini gösterecek ilk büyük sınav olarak görülüyor. Katılım oranı, uluslararası temsil düzeyi ve güvenlik organizasyonunun başarısı, yeni yönetimin meşruiyetine ilişkin önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor.

Güç Mesajı Verilmeye Çalışılırken En Büyük İroni

Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekici bir çelişkiyi gözler önüne seriyor. İran devleti milyonlarca insanın katılacağı, onlarca yabancı heyetin yer alacağı görkemli bir cenaze organizasyonuyla gücünü ve sürekliliğini göstermeye hazırlanırken, aynı devletin en önemli makamındaki yeni liderin güvenlik endişeleri nedeniyle halkın karşısına çıkamayabileceği konuşuluyor. Bir yanda “birlik”, “direniş” ve “güç” mesajları verilmeye çalışılırken, diğer yanda güvenlik kaygıları devlet protokolünün en sembolik anına damga vuruyor. Bu nedenle Tahran’da düzenlenecek törenler, yalnızca bir cenaze değil; İran’ın yeni döneminin siyasi, diplomatik ve güvenlik açısından en kritik sınavlarından biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor