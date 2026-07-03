Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
İstanbul'da, sanal medyada paylaşılan görüntülerde iş yerlerine girerek erkeklere yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Z.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Z.E., bugün adliyeye sevk edilecek
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:00 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI
DHA'daki habere göre yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı. Z.E.'nin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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