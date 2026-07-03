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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        İstanbul'da, sanal medyada paylaşılan görüntülerde iş yerlerine girerek erkeklere yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Z.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Z.E., bugün adliyeye sevk edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı. Z.E.'nin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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