Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim

Antalya'da tartıştığı kuzeni 52 yaşındaki Doğan Duman'ı, tabancayla 2 şarjör mermiyle vurarak öldüren 45 yaşındaki Imad Almograbi mahkemedeki savunmasında ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürerek, "Keşke onun yerine ben ölseydim. Çok pişmanım" dedi (DHA)