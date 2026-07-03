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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Yaz aylarının bunaltıcı sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ani gelişebilecek hava değişimlerine karşı yeni bir uyarı yayımladı. Yüksek sıcaklık ve nemin tetiklediği dikey hava hareketleri, ülkenin geniş bir kesiminde yerel ama kuvvetli sağanak geçişlerine zemin hazırlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Parçalı bulutlu 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 30°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BARTIN °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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