Meteoroloji'den yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Yaz aylarının bunaltıcı sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ani gelişebilecek hava değişimlerine karşı yeni bir uyarı yayımladı. Yüksek sıcaklık ve nemin tetiklediği dikey hava hareketleri, ülkenin geniş bir kesiminde yerel ama kuvvetli sağanak geçişlerine zemin hazırlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BARTIN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık