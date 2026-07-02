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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dış politikasının pazarlık konusu edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "CHP, bu devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"

        NATO Zirvesi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. NATO Zirvesi'nin Türkiye'de gerçekleşmesinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

        "TÜRKİYE HİÇBİR GÜCÜN GÖLGESİNE GİREMEZ"

        "Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesidir. Türkiye NATO üyesidir ama Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye hiçbir gücün gölgesine giremez. Dış politikayı günlük pazarlıklarla değil kurumsal yapıyla oluşturmak gerekir.

        "TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK DEĞERİ BÜYÜKTÜR"

        Türkiye'nin jeopolitik değeri büyüktür. Fakat bir ülkenin jeopolitik değeri sürekli hatırlatılmaz, hukukuyla değer kazanır. CHP, bu devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır."

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