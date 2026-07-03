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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yükselişte

        Altın fiyatları yükselişte

        Altın fiyatları cuma günü yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Ons altın 4 bin 179 doları görürken, gram altın 6 bin 287 TL'den işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 07:55 Güncelleme:
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        Altın fiyatları yükselişte

        Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla cuma günü yüzde 1'in üzerinde yükseldi ve son beş haftadaki ilk haftalık kazancına yöneldi.

        Bloomberg HT'deki verilere göre spot altın yüzde 1,4 artışla ons başına 4.179 dolara yükselerek 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,6 yükselişle 4.193,20 dolara çıktı.

        Onsu takip eden gram altın TSİ 07.44 itibarıyla yüzde 1.4 yükselişle 6 bin 287 TL'den işlem görüyor.

        Çeyrek altın 10 bin 279 TL'den, Cumhuriyet altını ise 40 bin 992 TL'den yükselişini sürdürüyor.

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