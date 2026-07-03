Ne yasak listesi var ne de kalori hesabı: Daha uzun süre tokluk hissi sağlıyor! Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3

Her geçen gün yeni bir beslenme akımıyla karşılaşıyoruz. Sosyal medyada hızla yayılan trendlerin hangisinin gerçekten faydalı olduğunu, hangisinin ise geçici bir hevesten ibaret olduğunu anlamak zor olabiliyor. Ancak bu kez karşımızda bazı beslenme uzmanlarının temel prensiplerini olumlu değerlendirdiği bir beslenme modeli var: 30-30-3 yöntemi.

Amerikalı doktor Amy Shah tarafından geliştirilen bu yaklaşım, karmaşık kalori hesaplamaları ya da katı kurallar yerine üç basit hedefe odaklanıyor. Uzmanlara göre yöntemin dikkat çekmesinin nedeni de burada yatıyor: İnsanları kısıtlamaya değil, çoğu kişinin beslenmesinde eksik kalan ögeleri artırmaya yönlendirmesi.