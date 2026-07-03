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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?

        ABD Başkanı Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?

        ABD Başkanı Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi için kalabalık bir ekiple Ankara'ya gelecek. Trump'a zirve boyunca hangi isimlerin eşlik edeceği ve kimlerle görüşecek net bir şekilde açıklanmadı. "Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum" ifadelerini kullanan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:02 Güncelleme:
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        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?

        Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 üye devletin devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da gerçekleşecek Trump ile 'büyük ihtimalle' görüşeceğini söyledi. Böylece Trump, Barack Obama'nın 2015'teki ziyaretinden bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı Haberi Görüntüle

        İki liderin görüşmesinin ana gündeminin Türkiye-ABD ilişkileri, F-35, KAAN savaş uçağı motorları, Suriye, İran, Gazze ve savunma sanayii gibi konular olması bekleniyor.

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        Reuters ve Financial Times'a göre Trump'ın Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı

        Giorgia Meloni ile görüşmesi de muhtemel.

        Trump'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşme planı ise henüz net değil.

        TRUMP KİMLERLE GELECEK?

        ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya kimlerle geleceğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak en güçlü doğrulanan isim ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Rubio, Haziran ayında Kongre'de yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını bizzat duyurdu. Reuters'a göre Rubio'nun da zirvede yer alması bekleniyor.

        Reuters ve Associated Press, Trump'ın NATO zirvelerine geleneksel olarak Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanları, Avrupa masasındaki yetkililer ve kıdemli dış politika ekibiyle katıldığını belirtti. Ancak bu isimlerin hiçbiri henüz resmen açıklanmadı.

        Reuters'ın aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı ile NATO'dan sorumlu üst düzey askeri ve diplomatik yetkililerin de Ankara'da bulunması bekleniyor.

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