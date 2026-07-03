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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İsviçre: 2 - Cezayir: 0 | MAÇ SONUCU

        İsviçre: 2 - Cezayir: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-0 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!

        2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaştı. Mücadele İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Breel Embolo ve 46'da Dan Ndoye kaydetti.

        Bu sonucun ardından İsviçre son 16'ya yükseldi, Cezayir ise turnuvaya veda etti.

        SON 16'DA RAKİP BU GECE BELLİ OLACAK

        Son 16'ya yükselen İsviçre'nin bu turdaki rakibi Kolombiya-Gana maçının galibi olacak. İki takım arasındaki mücadele, 4 Haziran Cumartesi (cumayı cumartesiye bağlayan gece) TSİ 04.30'da başlayacak.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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