İstanbul'da yaz sıcaklarıyla birlikte su tüketimi zirveye çıktı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, kentteki günlük su tüketimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BİR GÜNDE 3.5 MİLYON METREKÜP SU HARCANDI"

ANKA'da yer alan habere göre yaz mevsimi dolayısıyla artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin de hızla yükseldiğini, dün kent genelinde 3 milyon 568 bin 162 metreküp su tüketildiğine dikkat çeken Başa, "Günlük yaşamımızda alınacak küçük tasarruf önlemleriyle suyumuzu verimli kullanabilir, geleceğimizi için önemli bir katkı sağlayabiliriz. Bugün tasarruf ettiğimiz her damla su İstanbul'un yarınıdır" dedi.

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HEDEF YÜZDE 15 TASARRUFLA BİR TERKOS BARAJI

İSKİ Genel Müdürü Başa, İstanbul genelinde günlük su tüketiminin yalnızca yüzde 15 oranında azaltılması durumunda, hep birlikte tam bir Terkos Barajı kadar suyun korunabileceğini vurguladı.

DUYARLI DAVRANMAYA ÇAĞIRDI

"Küçük alışkanlıklar, büyük farklar yaratır" mesajıyla vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Başa, her damla suyun geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu hatırlattı.