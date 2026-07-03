Kirada tavan zam oranı belli oldu (Temmuz 2026)
Haziran ayının enflasyon verileri açıklandı, temmuz ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 32,03 oldu
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:01 Güncelleme:
TÜİK, haziran ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; temmuzda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 32,03 oldu.
Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.
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