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        Haberler Sağlık Kontakt lens satışında yeni dönem

        Kontakt lens satışında yeni dönem

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kontakt lenslerin internet üzerinden satışına izin verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Kontakt lens satışında yeni dönem

        Kontakt lenslerin internet üzerinden satışına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle, reçeteli kontakt lenslerin belirli şartlar altında internet sitesi üzerinden satışı yapılabilecek.

        Yeni düzenlemeye göre, kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilecek. satılabilecek. Satış işlemleri ise reçete karşılığında gerçekleştirilecek. Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilecek.

        Düzenleme 3 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

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