Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Aslantuğ ile birlikte Karaköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

Can Aslantuğ ve Arzum Onan

"ÖNCELİĞİM OYUNCULUK DEĞİL"

Onan, oyunculuk kariyeri hakkında konuştu ve "Çok severek yapıyordum, severek yaptım. Ama doğru projede, doğru insanlarla, her şeyin doğru oturduğu bir noktada neden olmasın? şu anda önceliğim oyunculuk değil. Geçen sene doğru olduğuna inandığım ve severek çalıştığım bir projede oldum" dedi.

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"KARİYERİNİ BABASIYLA YÖNETİYOR"

Yeni dönem set ortamları hakkında konuşan Arzum Onan, "Sizce samimiyet var mı?" sorusuna "Bu sektör özelinde bu tarz konuşmak kısıtlı kalır. Her alanda bir şeylere başlarken ve üretirken samimiyet başlangıçta var. Her şeyi çok çabuk elde ediyoruz ve çok çabuk tüketiyoruz" yanıtını verdi. Oğlu Can'ın oyunculuk kariyeri hakkında da konuşan ünlü isim, "O kariyerini daha çok babasıyla yönetiyor. Nereye bakarsa bizi görecek ama" diye konuştu.

"TEKRARDAN NİKAH MASASINA OTURMAM"

Uzun bir süredir iş insanı Orkun Özkan ile aşk yaşayan Arzum Onan, özel hayatıyla ilgili soruları ise "Her şey yolunda ve güzel. Çok şükür diyelim. Daha ne denir bilmiyorum. Tekrardan nikah masasına oturmam" sözleriyle yanıtladı.

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Orkun Özkan ve Arzum Onan

Can Aslantuğ ise kariyeriyle ilgili "Görüştüğümüz işler var ama netleşen bir iş yok. Çok heyecanlıyım, olsun diye dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Can Aslantuğ, gazetecilerin "Anne ve babadan gelen bir sorumluluk var mı?" sorusuna ise, "Tanıdıkça, gördükçe insanları her seferinde bir farkındalığa ulaşıyor. Ailem destekleyici çok destekleyici oldu. Kendi yolculuğum nereye varacak bilmiyorum ama onların benim arkamda olduğunu bilmek beni daha da cesaretlendiriyor" diye konuştu.

Öte yandan Arzum Onan, 1996'da meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştirmişti. Onan ile Aslantuğ, 2000'de Can Aslantuğ adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. İkili, 27 yıl süren evliliklerini ise 2023'te sonlandırmıştı.

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ve Can Aslantuğ