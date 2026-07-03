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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bedelli askerlik 472 bin 653 TL oldu

        Bedelli askerlik 472 bin 653 TL oldu

        Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 472 bin 653 TL oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?

        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 13,52 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

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