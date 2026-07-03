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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! Gözler İsmail Kartal'ın raporunda

        Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! Gözler İsmail Kartal'ın raporunda

        Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampının tamamlanmasının ardından gözler Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetime sunacağı rapora çevrildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Milli takımda bulunan futbolcular dışında yaklaşık 30 kişilik kadroyla gerçekleştirilen ilk etap kampında tüm oyuncuların performansını yakından takip eden tecrübeli teknik adam, Avusturya kampı öncesi kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirecek.

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        Sarı-lacivertlilerde ikinci etap kampı öncesinde önemli bir eleme yaşanması beklenirken, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu’nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle bazı isimlerle yolların ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

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        GÖZLER KARTAL'IN RAPORUNDA

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; yönetim de İsmail Kartal’ın raporunun ardından transfer ve ayrılık operasyonuna hız verecek.

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        Edinilen bilgilere göre Kartal’ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Dominik Livakovic için kulüplerin ilgisi bulunuyor.

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        Yönetimin, uygun tekliflerin gelmesi halinde ilk etapta bu 3 oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

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        NENE'DE KARAR DEĞİŞTİ

        Öte yandan Fenerbahçe’de Dorgeles Nene konusunda ise karar değişti.

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        Sezon başında oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen sarı-lacivertli yönetim, 23 yaşındaki Malili futbolcunun +4 yaş kriterine uyması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.

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        Yönetim, yabancı kontenjanında avantaj sağlayacak olan Nene’yi yüksek bir bonservis teklifi gelmediği sürece kadroda tutmayı planlıyor.

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        Geçtiğimiz sezon 39 resmi maçta forma giyen Malili kanat oyuncusu, 11 gol ve 6 asistlik performansıyla önemli katkı sağlamıştı.

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