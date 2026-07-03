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        Haberler Kültür-Sanat Minyonlar ve Canavarlar sinemada, Ricky Martin sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Minyonlar ve Canavarlar sinemada, Ricky Martin sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Minyonlar ve Canavarlar, Gece ve Gündüz ve Dalga öne çıkarken; tiyatroda Sadece Juliet sahneye taşınıyor. Müzik programında Gregory Porter, Fazıl Say, The Offspring ve Ricky Martin gibi isimler yer alırken, Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar sergisi de İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta kültür sanat takvimi dopdolu… Sinemada Minyonlar ve Canavarlar, eğlenceli hikayesiyle minik izleyicileri sinema salonlarına davet ediyor.

        Virginia Woolf'un en komik romanından uyarlanan Gece ve Gündüz, romantik aşktan ve evlilikten kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapan bir astronomu beyaz perdeye taşıyor.

        Dalga, Şili'de kadın hakları mücadelesi sırasında kampüste yükselen feminist harekete katılan Julia'nın geçmişiyle yüzleşmesini ve büyüyen bir isyanın ortasında kalışını anlatıyor.

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        TİYATRO

        Sadece Juliet, Verona'nın gölgesinde sıkışmış bir kadının, kendi kaderini eline alışını ve aşk ile ölümü yeniden tanımlayışını sahneye taşıyor. Oyun, 6, 8, 10 ve 14 Temmuz'da Taksim İstiklal Sahne'de seyirciyle buluşacak.

        KONSER

        Müzikseverleri de yoğun bir hafta bekliyor. Dünyaca ünlü caz vokalisti Gregory Porter, 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Usta piyanist ve besteci Fazıl Say, 6 Temmuz'da ENKA Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşurken, İstanbul Caz Festivali kentin farklı noktalarında devam ediyor.

        Rock müziğin efsane gruplarından The Offspring, 10 Temmuz'da LifePark'ta sahne alacak. Latin müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin ise 11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

        SERGİ

        İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde açılan Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar sergisi, 24 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

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