En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak

İSTANBUL'da hakkında 157 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası, 7'nci çocuğuna hamile olduğu için ertelenen ancak süresi dolmasına rağmen teslim olmadığı için firari durumuna düşen Elif Ş. (32), düzenlenen operasyonla yakalandı. Elif Ş.'nin 8'inci ço... Daha Fazla Göster

İSTANBUL'da hakkında 157 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası, 7'nci çocuğuna hamile olduğu için ertelenen ancak süresi dolmasına rağmen teslim olmadığı için firari durumuna düşen Elif Ş. (32), düzenlenen operasyonla yakalandı. Elif Ş.'nin 8'inci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Alışveriş merkezlerinde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan Elif Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) Daha Az Göster