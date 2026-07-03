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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak

        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak

        AK Parti'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini saat 12.00'de TBMM'ye sunacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak

        TÜİK haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 32.11 , aylık olarak ise yüzde 0.99 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.03 olarak hesaplandı.

        Haziran verisiyle beraber TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 17.76'ya ulaştı.

        AK Parti'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini saat 12.00'de TBMM'ye sunacağı belirtildi.

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