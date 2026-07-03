Adana'da olay, 30 Nisan’da saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

"GÜRÜLTÜ YAPMA" UYARISI

Hakan Şerif K. (27) sitenin bahçesinde sohbet ettiği sırada, apartmanda yaşayan biri tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıldı.

KOMŞUSUNUN EVİNE ATEŞ AÇTI

Öfkelenen Hakan Şerif K., bağırarak küfürler edip, tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı.

Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAKLANMAK İÇİN İL DEĞİŞTİRMİŞ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Başka bir ile gittiği saptanan şüphelinin, bir süre sonra kente döndüğü tespit edildi.

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AYNI MAHALLEDE GİZLENMİŞ

Aynı mahalledeki başka bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüphelinin, ihtiyaçlarını sipariş yoluyla giderdiği belirlendi.

SAKLANMASINA YARDIM EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYLE YAKALANDI

Bu tespitlerle çalışma yapan polis, adrese operasyon düzenledi. Baskında Hakan Şerif K. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen ve ‘Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Baran D. (23), yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adresteki aramada ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Baran D. ise cezaevine teslim edildi.