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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada...

        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada...

        Adana'da, gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştıktan sonra sitenin bahçesinde otomatik tabancayla eve doğru ateş açan 27 yaşındaki Hakan Şerif K., saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü, ihtiyaçlarını da sipariş yoluyla giderdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!

        Adana'da olay, 30 Nisan’da saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

        "GÜRÜLTÜ YAPMA" UYARISI

        Hakan Şerif K. (27) sitenin bahçesinde sohbet ettiği sırada, apartmanda yaşayan biri tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıldı.

        KOMŞUSUNUN EVİNE ATEŞ AÇTI

        Öfkelenen Hakan Şerif K., bağırarak küfürler edip, tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı.

        Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        SAKLANMAK İÇİN İL DEĞİŞTİRMİŞ

        İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Başka bir ile gittiği saptanan şüphelinin, bir süre sonra kente döndüğü tespit edildi.

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        AYNI MAHALLEDE GİZLENMİŞ

        Aynı mahalledeki başka bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüphelinin, ihtiyaçlarını sipariş yoluyla giderdiği belirlendi.

        SAKLANMASINA YARDIM EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYLE YAKALANDI

        Bu tespitlerle çalışma yapan polis, adrese operasyon düzenledi. Baskında Hakan Şerif K. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen ve ‘Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Baran D. (23), yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Adresteki aramada ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Baran D. ise cezaevine teslim edildi.

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