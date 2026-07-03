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        Haberler Dünya Tarihte ilk kez: Tour de France etapları sıcak hava dalgası nedeniyle iptal edilebilir!

        Tarihte ilk kez: Tour de France etapları sıcak hava dalgası nedeniyle iptal edilebilir!

        Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, spor organizasyonlarını da tehdit ediyor. Cumartesi günü Barselona'da başlayacak 2026 Tour de France öncesinde, 44 dereceyi bulması beklenen sıcaklıklar nedeniyle yarış tarihinde ilk kez etap iptali ihtimali gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Tour de France etapları iptal edilebilir

        Cumartesi günü Barselona'da başlayacak 2026 Fransa Bisiklet Turu (Tour de France) yönetimi, önümüzdeki günlerde Avrupa'yı yeniden etkisi altına alması beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bazı etapların iptal edilmesi ihtimaline hazırlanıyor.

        Tour'un teknik direktörü Thierry Gouvenou, "Bu konu zihnimizi fazlasıyla meşgul ediyor. Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz ancak bu kez durum daha kötü; çünkü mayıs ve haziran aylarında yaşadıklarımız ortada" ifadelerini kullandı.

        Geçmişte savaşlar, grevler, toplumsal olaylar ve pandemi nedeniyle aksayan Tour de France tarihinde, şimdiye kadar hiçbir etap aşırı sıcak nedeniyle iptal edilmedi.

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        Ancak Fransa ve İspanya'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının yeniden 44 dereceye kadar çıkmasının öngörülmesiyle, bunun bu yılki yarışta gerçekleşme ihtimali gerçek bir olasılık haline geldi.

        Yeni aşırı sıcak hava dalgası, pazar günü daha etkili olabilir. Yarışın 168 kilometrelik inişli çıkışlı ikinci etabı, Tarragona'dan Barselona'ya Akdeniz kıyısı boyunca uzanıyor.

        Son dönemde düzenlenen yarışlar kavurucu sıcaklardan ciddi şekilde etkilendi. Tour de Suisse'de genel klasman lideri Elisa Longo Borghini sıcak çarpması geçirdi ve rakiplerine yaklaşık 10 dakika kaybetti. İtalyan bisikletçi bitişe ulaştığında yarışı hatırlamakta güçlük çekiyordu.

        ERKEN SAATLERDE BAŞLAYABİLİR

        Bir diğer seçenek ise etapların çok daha erken saatlerde başlatılması. Ancak Tour de France, bilinirliği sebebiyle uluslararası televizyon yayın programları, yarışın en kritik anlarının günün en sıcak saatlerinde gerçekleşmesini zorunlu kılıyor. Buna rağmen sporcular, öğleden sonraki bunaltıcı sıcaklardan kaçınmak için yarışa başlama saatlerinin erkene alınmasını talep ediyor.

        Fransa Profesyonel Bisikletçiler Sendikası Başkanı Pascal Chanteur, "Etaplara şu an olduğu kadar geç başlamak yerine sabah dokuzda başlamalı ve yarışları öğleden sonra iki buçukta bitirmeliyiz" dedi.

        Fransa'da yakın zamanda yaşanan ve kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak dönem olarak kayda geçen sıcak hava dalgası, can kayıplarında artışa yol açarken okulların ve turistik mekanların kapanmasına neden oldu.

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