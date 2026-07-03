Gonca Vuslateri tatilde
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, ailesiyle birlikte Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:23 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gonca Vuslateri, eşi Levent Yaşar ve kızları Asya Mone ile birlikte önceki gün Bodrum Gümbet’te bulunan bir plajda objektiflere yansıdı.
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Ailesiyle birlikte keyifli bir tatil geçiren Vuslateri’nin denize girmeyi tercih etmediği görüldü.
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Gün boyunca şezlongunda vakit geçiren oyuncu, eşi Levent Yaşar’a güneş kremi ile masaj yaptı.