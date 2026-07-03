Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamaney için tarihi cenaze hazırlığı: Milyonlarca kişi sokaklara çıkacak

        Hamaney için tarihi cenaze hazırlığı: Milyonlarca kişi sokaklara çıkacak

        Şubat ayında ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için Tahran'dan Meşhed'e uzanacak altı günlük cenaze programı düzenlenecek. Törene 20 milyona yakın kişinin katılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hamaney'e veda hazırlığı

        ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran’ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Musalla Camisi’nde devlet töreni başladı.

        İran, yaklaşık 36 yıl boyunca ülkenin dini liderliğini yapan Ayetullah Ali Hamaney için altı gün sürecek geniş kapsamlı bir cenaze törenine hazırlanıyor. Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde hayatını kaybeden Hamaney için düzenlenecek törenin, yalnızca bir cenaze değil; ulusal birlik, direniş, devlet gücü ve dini dayanışmanın dünyaya gösterileceği büyük bir siyasi gösteriye dönüştürülmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Törenler cumartesi günü Tahran'da başlayacak, perşembe günü ise Hamaney'in doğum yeri olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilmesiyle sona erecek. İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref, organizasyonu "bu yüzyılın en önemli olayı" ve 1979 İran Devrimi'nden bu yana en büyük katılımlı etkinlik olarak nitelendiriyor.

        BEŞ ŞEHİRDE CENAZE PROGRAMI

        Cenaze programı sadece İran ile sınırlı kalmayacak. Iraklı Şii siyasetçilerin talebi üzerine Hamaney'in naaşı, Şiiler için kutsal kabul edilen Kerbela ve Necef kentlerinden de geçirilecek. Böylece Hamaney'in yalnızca İran'ın değil, Şii dünyasının manevi liderlerinden biri olduğu mesajının verilmesi amaçlanıyor.

        Tahran'daki törenler Büyük Musalla Camii'nde başlayacak. Pazartesi günü İmam Hüseyin Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir cenaze yürüyüşü düzenlenecek. Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, yaklaşık 20 milyon kişinin bu yürüyüşe katılmasını beklediklerini açıkladı.

        Salı günü naaş Kum kentine, çarşamba günü ise Irak'taki Kerbela ve Necef'e götürülecek. Perşembe günü ise Meşhed'de defnedilecek.

        REKLAM

        OĞLU MÜCTEBA HAMANEY TÖRENE KATILMAYABİLİR

        Ali Hamaney'in oğlu ve yerine geçen Mücteba Hamaney'in cenazede görünmesi beklenmiyor. Mücteba Hamaney'in babasını kaybettiği ABD-İsrail saldırısında ağır yaralandığı açıklanmıştı, göreve geldiğinden beri de kameralar önüne geçmedi. Saldırıda Ali Hamaney'in yanı sıra kızı, damadı, Mücteba Hamaney'in eşi ve 14 aylık kızı da hayatını kaybetmişti.

        CENAZENİN SİYASİ MESAJI

        İran yönetimi cenazeyi yalnızca bir yas töreni değil, Batı'ya karşı direniş mesajı verecek büyük bir siyasi organizasyon olarak görüyor.

        İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, cenaze öncesinde yaptığı açıklamada İran halkının baskı karşısında sessiz kalmayacağını, dünyanın İran'ın kararlılığını görmesi gerektiğini söyledi. Kalibaf ayrıca cenazenin İran tarihindeki en büyük toplumsal gösterilerden biri olacağını ifade etti.

        ATEŞKES DÖNEMİNDE BİRLİK MESAJI

        Cenaze törenleri, İran ile ABD arasında yürürlükte bulunan 60 günlük ateşkes sürecinde gerçekleştiriliyor. İran yönetimi, milyonlarca kişinin katılacağı törenlerle hem iç kamuoyunda yeni liderlik etrafındaki birlik görüntüsünü güçlendirmeyi hem de ABD ile yürütülmesi planlanan müzakerelerde elini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

        İran yönetimi, geçmişte yaşanan cenaze organizasyonlarında çıkan izdihamların tekrarlanmaması için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

        Tahran'da cumartesiden pazartesiye kadar kamu ve özel kurumlar kapatıldı. Şehir merkezinde geniş çaplı trafik kısıtlamaları uygulanacak, vatandaşlardan araçlarını şehir girişlerinde bırakmaları istendi. Pazartesi günü hava sahası da kapatılacak ve olası bir İsrail saldırısına karşı savaş uçakları devriye gezecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rusya'dan Kiev'e saldırı

        Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı