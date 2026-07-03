Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla sigara ve tütün mamullerinin vergilendirme sisteminde değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle sigaradaki nispi ÖTV oranı düşürülürken maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Ayrıca temmuz-aralık döneminde normal şartlarda uygulanması gereken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kaynaklı otomatik ÖTV güncellemesi bu yıl yapılmayacak

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu uyarınca sigaralarda uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık Yİ-ÜFE oranında güncelleniyor.

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Ancak yayımlanan kararla sigaralar bakımından bu yılın temmuz-aralık döneminde söz konusu otomatik güncellemenin uygulanmaması kararlaştırıldı. Böylece temmuz ayında Yİ-ÜFE kaynaklı ilave bir ÖTV artışı yapılmayacak.

Bu karar, sigara fiyatları üzerindeki vergi kaynaklı zam baskısını azaltan bir adım oldu.

VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Kararla sigaralara uygulanan nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye düşürüldü.

Aynı düzenleme kapsamında asgari maktu vergi tutarı 2,2953 lira, maktu vergi tutarı ise 23,7404 lira olarak yeniden belirlendi. Böylece vergi sisteminin yapısında değişikliğe gidilirken toplam vergi gelirinin korunması hedeflendi.

Yapılan hesaplamalara göre düzenleme öncesinde üreticilerin fiyatlarda 1 liralık artış yapabilmesi için nihai ürün fiyatında en az 3,19 liralık artışa gitmesi gerekiyordu. Yeni düzenleme sonrasında bu tutar 2,91 liraya geriledi.

Bu nedenle düzenleme sigaraya zam yapılmasını engelleyen bir adım olarak değil, fiyat değişimlerinin vergi sistemi nedeniyle daha sert şekilde gerçekleşmesini önleyen bir mekanizma olarak değerlendiriliyor.

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Nispi vergi oranının düşürülmesi nedeniyle oluşabilecek gelir kaybının ise paket başına alınan maktu verginin artırılmasıyla telafi edilmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, kararın sigara fiyatlarının yıl sonuna kadar sabit kalacağı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Düzenleme yalnızca temmuz ayında uygulanması gereken otomatik ÖTV güncellemesini kaldırıyor. Üretici firmalar maliyetler, kur hareketleri, ticari stratejiler veya diğer nedenlerle yılın geri kalanında fiyat değişikliğine gidebilecek.

DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE Yİ-ÜFE GÜNCELLEMESİ SÜRECEK

Sigara dışındaki tütün mamullerinde ise farklı bir uygulama benimsendi.

Buna göre puro, sigarillo ve diğer bazı tütün ürünlerinde temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE oranında vergi güncellemesi yapılmaya devam edilecek. Alkollü içeceklerde de aynı dönemde Yİ-ÜFE kaynaklı güncelleme uygulanacak.

Böylece hükümet, sigaralarda vergi sistemini yeniden şekillendirirken diğer tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde mevcut otomatik güncelleme mekanizmasını korumuş oldu.