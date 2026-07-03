Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.449,98 %-0,03
        DOLAR 46,8044 %0,14
        EURO 53,6319 %0,25
        GRAM ALTIN 6.291,32 %1,55
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 94,61 %3,25
        BITCOIN 61.685,00 %0,27
        GBP/TRY 62,6085 %0,20
        EUR/USD 1,1451 %0,17
        BRENT 71,73 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 10.286,31 %1,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigaraya ÖTV zammı gelmedi

        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi

        Sigara vergilerinde yılın ikinci yarısını kapsayan yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla sigarada temmuz ayında yapılması gereken otomatik ÖTV güncellemesi kaldırılırken, vergi oranı ve maktu vergi yapısı yeniden düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla sigara ve tütün mamullerinin vergilendirme sisteminde değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle sigaradaki nispi ÖTV oranı düşürülürken maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Ayrıca temmuz-aralık döneminde normal şartlarda uygulanması gereken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kaynaklı otomatik ÖTV güncellemesi bu yıl yapılmayacak

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu uyarınca sigaralarda uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık Yİ-ÜFE oranında güncelleniyor.

        REKLAM

        Ancak yayımlanan kararla sigaralar bakımından bu yılın temmuz-aralık döneminde söz konusu otomatik güncellemenin uygulanmaması kararlaştırıldı. Böylece temmuz ayında Yİ-ÜFE kaynaklı ilave bir ÖTV artışı yapılmayacak.

        Bu karar, sigara fiyatları üzerindeki vergi kaynaklı zam baskısını azaltan bir adım oldu.

        VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞTİ

        Kararla sigaralara uygulanan nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye düşürüldü.

        Aynı düzenleme kapsamında asgari maktu vergi tutarı 2,2953 lira, maktu vergi tutarı ise 23,7404 lira olarak yeniden belirlendi. Böylece vergi sisteminin yapısında değişikliğe gidilirken toplam vergi gelirinin korunması hedeflendi.

        Yapılan hesaplamalara göre düzenleme öncesinde üreticilerin fiyatlarda 1 liralık artış yapabilmesi için nihai ürün fiyatında en az 3,19 liralık artışa gitmesi gerekiyordu. Yeni düzenleme sonrasında bu tutar 2,91 liraya geriledi.

        Bu nedenle düzenleme sigaraya zam yapılmasını engelleyen bir adım olarak değil, fiyat değişimlerinin vergi sistemi nedeniyle daha sert şekilde gerçekleşmesini önleyen bir mekanizma olarak değerlendiriliyor.

        REKLAM

        Nispi vergi oranının düşürülmesi nedeniyle oluşabilecek gelir kaybının ise paket başına alınan maktu verginin artırılmasıyla telafi edilmesi öngörülüyor.

        Uzmanlar, kararın sigara fiyatlarının yıl sonuna kadar sabit kalacağı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

        Düzenleme yalnızca temmuz ayında uygulanması gereken otomatik ÖTV güncellemesini kaldırıyor. Üretici firmalar maliyetler, kur hareketleri, ticari stratejiler veya diğer nedenlerle yılın geri kalanında fiyat değişikliğine gidebilecek.

        DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE Yİ-ÜFE GÜNCELLEMESİ SÜRECEK

        Sigara dışındaki tütün mamullerinde ise farklı bir uygulama benimsendi.

        Buna göre puro, sigarillo ve diğer bazı tütün ürünlerinde temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE oranında vergi güncellemesi yapılmaya devam edilecek. Alkollü içeceklerde de aynı dönemde Yİ-ÜFE kaynaklı güncelleme uygulanacak.

        Böylece hükümet, sigaralarda vergi sistemini yeniden şekillendirirken diğer tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde mevcut otomatik güncelleme mekanizmasını korumuş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi, evi ateşe verdi; KADES sayesinde kurtuldu

        ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın evine havalandırma boşluğundan giren Enes A., evi ateşe verdi. Evde mahsur kalan Güllü A., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulundu. Dumandan etkilenen kadın, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı