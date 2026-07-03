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        Trabzonspor'dan Gianluca Prestianni hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Benfica'da forma giyen 20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Gianluca Prestianni için görüşmelere başladı. Bu transfer gerçekleşirse, bordo-mavililerin tarihinin en pahalı transferi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Prestianni hamlesi!

        Trabzonspor, Benfica’nın 20 yaşındaki oyuncusu Gianluca Prestianni için görüşmelere başladı.

        Bordo-mavillilerde yönetim bu transfer için yoğun mesai harcarken; Portekiz temsilcisi ilk etapta 22 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Trabzonspor ise bu rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

        Bu transferin gerçekleşmesi halinde Prestianni, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacak.

        BENFICA 9 MİLYON EURO ÖDEDİ

        Portekiz temsilcisi Ocak 2024'te Prestianni için Arjantin ekiplerinden Velez'e 9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

        Geçtiğimiz sezon 41 maçta 3 gol - 6 asistlik performans gösteren genç kanat, 2 bin 126 dakika sahada kaldı.

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