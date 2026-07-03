Adım adım Salih Özcan!
Kassoum Ouattara'yı transfer ederek ilk takviyesini yapan Beşiktaş, orta saha bölgesi için Salih Özcan'la yeniden görüşmelere başladı.
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken orta sahaya yerli takviyesi için Salih Özcan ile yeniden görüşmeler sıklaştı.
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Siyah-beyazlılar, milli oyuncu ile geçtiğimiz sezon devre arasında da görüşmeler gerçekleşse de maaş konusundaki fark nedeniyle süreç tıkanmıştı.
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İki taraf arasında görüşmeler tekrar yoğunlaşırken maaş konusunda orta yolun bulunmasının yakın olduğu bildirildi.