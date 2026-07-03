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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Adım adım Salih Özcan!

        Adım adım Salih Özcan!

        Kassoum Ouattara'yı transfer ederek ilk takviyesini yapan Beşiktaş, orta saha bölgesi için Salih Özcan'la yeniden görüşmelere başladı.

        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken orta sahaya yerli takviyesi için Salih Özcan ile yeniden görüşmeler sıklaştı.

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        Siyah-beyazlılar, milli oyuncu ile geçtiğimiz sezon devre arasında da görüşmeler gerçekleşse de maaş konusundaki fark nedeniyle süreç tıkanmıştı.

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        İki taraf arasında görüşmeler tekrar yoğunlaşırken maaş konusunda orta yolun bulunmasının yakın olduğu bildirildi.

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        Beşiktaş, Salih Özcan transferini kısa süre için netleştirmeyi hedefliyor.

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        Salih Özcan'ın ardından bir de yabancı orta saha takviyesi gündeme gelecek.

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