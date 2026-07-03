Yapay zekanın gerçek maliyeti! Google ve Amazon raporları alarm veriyor

Yapay zeka, insanlık tarihinin en hızlı yayılan teknolojilerinden biri olarak hem büyük umutlar hem de ciddi riskler barındırıyor. Bir yandan tıpta, bilimde, eğitimde ve yaratıcılıkta çığır açarken, diğer yandan işten çıkarmalardan dijital bağımlılığa, gizlilik sorunlarından etik tartışmalara kadar birçok olumsuz etki yaratıyor. Ancak bunların ötesinde, yapay zekanın en az konuşulan fakat en kritik boyutu çevresel maliyeti. Bilişim sektörü, özellikle veri merkezleri ve süper bilgisayarlar üzerinden küresel ısınmaya ve hava kirliliğine giderek daha fazla katkı sağlıyor. Elektrik tüketimi rekor kırarken, su kullanımı da kentleri tehdit eder hale geliyor.

Google ve Amazon’un son sürdürülebilirlik raporları, işte bu gerçeği çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor. Bir zamanlar yönetilebilir görünen karbon ayak izi, yapay zeka çağında tamamen değişti. Yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolar yatırım yapan teknoloji devleri, AI’nin doymak bilmeyen iştahı karşısında yeni ve zorlu bir sınavla karşı karşıya.

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AI’NİN ENERJİ AÇLIĞI VE KARBON ARTIŞI

Google’ın toplam karbon emisyonları geçen yıla göre %25, Amazon’un emisyonları ise %16 yükseldi. Her iki şirket de net sıfır hedeflerini korusa da, yapay zeka kullanımındaki patlamanın enerji talebini ciddi oranda artırdığına raporlarında işaret ediyor. Şirketler doğrudan “suçlu AI” dese de, enerji tüketimindeki keskin artış ve karbon yoğunluğu metriklerindeki değişim tabloyu netleştiriyor.

Özellikle dolaylı emisyonlar (Scope 3) alarm veriyor. Google’da bu kategori 2019’dan bu yana ikiye katlandı ve geçen yıl 2,1 milyon metrik ton daha arttı. Amazon’da ise sermaye malları, yakıt ve enerji kaynaklı Scope 3 emisyonları öne çıkıyor.

VERİ MERKEZLERİ VE FOSİL YAKITA DÖNÜŞ

Yapay zeka talebini karşılamak için Amazon, 2025’te rekor veri merkezi kapasitesi ekledi. Sadece son çeyrekte 1,2 gigawatt’tan fazla. Bu yatırımlar, veri merkezlerinin inşası ve işletilmesini sektörün en büyük emisyon kaynaklarından biri haline getirdi. Yıllarca yenilenebilir enerji alımlarıyla dengelenen emisyonlar, artık doğal gaz santrallerine yönelimin artmasıyla yeni riskler taşıyor. Google dahil birçok teknoloji devi, AI’nin kesintisiz güç ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtlara yöneliyor.

ÇİP ÜRETİMİ VE GÖRÜNMEYEN KİRLİLİK

Yapay zekayı çalıştıran GPU ve bellek çiplerinin üretimi de çevresel maliyeti ağırlaştırıyor. Gelişmiş yarı iletken fabrikalarının çoğu Asya’da bulunuyor ve elektrik şebekeleri hâlâ büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanıyor. Üretimde kullanılan bazı kimyasallar ise CO₂’den binlerce kat daha güçlü sera gazı etkisi yaratıyor. Bu “görünmez” emisyonlar, hem Google hem de Amazon’un karbon ayak izini önemli ölçüde şişiriyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ VE YENİLENMEZ ZORLUKLAR

Veri merkezlerinin inşasında kullanılan çelik ve çimento gibi malzemeler de başlı başına bir sorun. Bu sektörler ağır kirleticiler arasında yer alıyor ve düşük karbonlu alternatifler henüz yeterli ölçekte üretilemiyor. Şirketlerin net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi için yenilenebilir enerji alımlarını artırması, ileri malzeme teknolojilerine yatırım yapması ve karbon giderme kredilerine yönelmesi gerekiyor. Ancak yapay zekânın hızı, bu geçişi oldukça zorlaştırıyor.

GELECEK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlara göre bu sorunlar aşılmaz değil, ancak ciddi ve maliyetli düzenlemeler gerektiriyor. Teknoloji devleri yalnızca kendi operasyonlarını değil, tüm tedarik zincirlerini de dönüştürmek zorunda kalacak. Aksi takdirde net sıfır taahhütleri kağıt üzerinde kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.Yapay zekânın çevresel maliyeti, sektörün artık sadece kârlılık değil, gezegenle uyumlu bir gelecek için de yeni bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini gösteriyor.