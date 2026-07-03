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        Haberler Gündem Deniz Göktaş hakim karşısına çıkacak

        Deniz Göktaş hakim karşısına çıkacak

        Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla bugün hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 08:49 Güncelleme:
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        Deniz Göktaş hakim karşısına çıkacak
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        Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Göktaş, İstanbul Havalimanından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen Göktaş'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

        "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak.

        Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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