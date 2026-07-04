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        Haberler Gündem Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ölü

        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ölü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada ve ardından çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ölü

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 23.00 sıralarında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi.

        Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti.

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        İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede dairede kimliği belirsiz 1 kişinin öldüğü tespit edildi. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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