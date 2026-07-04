Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ölü

'Resmi belgede sahtecilik'ten 31 gözaltı kararı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, saht... Daha Fazla Göster Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır." paylaşımında bulundu (DHA) Daha Az Göster