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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!

        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!

        Transfer döneminin hızlı ekibi Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'nın yeniden kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 17:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!

        Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Trabzonspor, çalışmalarına tam gaz devam ediyor...

        Geçtiğimiz yaz Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralayan bordo-mavililer, Kamerunlu file bekçisi için yeniden girişimlere başlamıştı.

        TRANSFERDE MUTLU SON!

        Trabzonspor, İngiliz temsilcisi ve oyuncuyla yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve 1 yıllığına yeniden kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

        KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor, Man. United'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

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        30 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor'dan 3.5 milyon Euro net maaş ve 2 milyon Euro da imza parası alacak.

        Andre Onana, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 33 maçta forma giydi ve 40 gol kalesinde gördü. Deneyimli eldiven 6 maçta kalesini gole kapatırken, 2 bin 917 dakika sahada kaldı.

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