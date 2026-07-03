Kemal Sunal, vefatının 26'ncı yılında anıldı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kemal Sunal, vefatının 26'ncı yılında, her yıl olduğu gibi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Merhum oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve sevenlerinin katıldığı anma merasiminde duygusal anlar yaşandı.

Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz filmler ve hafızalara kazınan karakterleriyle aradan geçen 26 yıla rağmen gönüllerdeki yerini koruyan Kemal Sunal, mezarı başında edilen dualarla bir kez daha sevgi ve özlemle yad edildi.

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Babası ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal, "Özledim babam, çok özledim…" ifadelerini kullandı.

Gül Sunal da aile fotoğraflarını "Kemal biz böyle iyiydik. Niye acele ettin" notuyla yayımladı.