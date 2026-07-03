Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kemal Sunal, vefatının 26'ncı yılında anıldı

        Kemal Sunal, vefatının 26'ncı yılında anıldı

        3 Temmuz 2000'de, henüz 55 yaşındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda eden Kemal Sunal, 26'ncı ölüm yıl dönümünde mezarı başında gözyaşlarıyla yad edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gözyaşlarıyla anıldı

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kemal Sunal, vefatının 26'ncı yılında, her yıl olduğu gibi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

        Merhum oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve sevenlerinin katıldığı anma merasiminde duygusal anlar yaşandı.

        Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz filmler ve hafızalara kazınan karakterleriyle aradan geçen 26 yıla rağmen gönüllerdeki yerini koruyan Kemal Sunal, mezarı başında edilen dualarla bir kez daha sevgi ve özlemle yad edildi.

        REKLAM

        Babası ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal, "Özledim babam, çok özledim…" ifadelerini kullandı.

        Gül Sunal da aile fotoğraflarını "Kemal biz böyle iyiydik. Niye acele ettin" notuyla yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da çocukları dilendiren 11 şüpheli yakalandı

        Ankara'da vatandaşların vicdani duygularını sömürerek çocukları dilendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

        #Kemal Sunal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İnanılmaz ölüm! Başına beton parçası düştü!
        İnanılmaz ölüm! Başına beton parçası düştü!
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Aile tatili
        Aile tatili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem