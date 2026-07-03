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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnanılmaz ölüm! Başına beton parçası düştü!

        İnanılmaz ölüm! Başına beton parçası düştü!

        İstanbul Bayrampaşa'da inanılmaz bir ölüm meydana geldi. Olayda apartman girişinde oturan 54 yaşındaki Fatma Kalkancı, binanın 3'üncü katından kopan beton parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        İnanılmaz ölüm! Başına beton parçası düştü!

        Bayrampaşa'da apartman girişinde oturan Fatma Kalkancı (54), binanın 3'üncü katından kopan beton parçasının başına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalkancı'nın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Manisa Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kalkancı, 3 katlı apartmanın girişinde oturduğu sırada binanın en üst katından kopan beton parçaları düştü.

        Parçalardan biri Kalkancı'nın başına isabet etti. Aldığı darbeyle yere yığılan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kalkancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde ve binada inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kalkancı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınması için evinin önüne getirildi. Cenazenin, öğle namazının ardından Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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