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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!

        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, 21 Haziran'da denizde 14 yaşındaki oğlu Yusuf Eren Kurutçu'nun çırpındığını gören babası Fatih Kurutçu kurtarmak için dalgalara koştu. Tedavi altına alınan baba Kurutçu olaydan bir gün sonra, oğlu Yusuf Eren ise dün gece müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!

        Trabzon'da acı olay, 21 Haziran Pazar günü Arsin ilçesinde yaşandı. Kurutçu ailesi sahilde piknik yaptığı sırada 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, serinlemek için denize girdi.

        OĞLUNUN ARDINDAN DENİZE ATLADI

        Bu sırada rip akıntısına kapılan Yusuf Eren’in denizde boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine oğlunu kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu da arkasından denize atladı.

        BABA AKINTIYA KAPILDI ÇOCUK ÇIKARILDI

        Ancak baba da akıntıya kapılırken, durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri vakit kaybetmeden denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı.

        BABA BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak tedavi altına alınan Fatih Kurutçu olaydan bir gün sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OĞLU DA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Olayda tıpkı babası gibi boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu ise dün akşam tedavi gördüğü aynı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        RİP AKINTISI NEDİR

        Rip akıntısı (veya çeken akıntı), dalgaların kıyıya taşıdığı su kütlelerinin tekrar denize dönerken oluşturduğu, bir nehir gibi denizin içine doğru akan son derece güçlü ve tehlikeli bir su akıntısıdır. Sığ sulardan derin sulara doğru hızla hareket eder.

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