Trabzon'da acı olay, 21 Haziran Pazar günü Arsin ilçesinde yaşandı. Kurutçu ailesi sahilde piknik yaptığı sırada 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, serinlemek için denize girdi.

OĞLUNUN ARDINDAN DENİZE ATLADI

Bu sırada rip akıntısına kapılan Yusuf Eren’in denizde boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine oğlunu kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu da arkasından denize atladı.

BABA AKINTIYA KAPILDI ÇOCUK ÇIKARILDI

Ancak baba da akıntıya kapılırken, durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri vakit kaybetmeden denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı.

BABA BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak tedavi altına alınan Fatih Kurutçu olaydan bir gün sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OĞLU DA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayda tıpkı babası gibi boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu ise dün akşam tedavi gördüğü aynı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

RİP AKINTISI NEDİR Rip akıntısı (veya çeken akıntı), dalgaların kıyıya taşıdığı su kütlelerinin tekrar denize dönerken oluşturduğu, bir nehir gibi denizin içine doğru akan son derece güçlü ve tehlikeli bir su akıntısıdır. Sığ sulardan derin sulara doğru hızla hareket eder.