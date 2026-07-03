Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde harekete geçti. Sarı-lacivertliler sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni mukavele konusunda anlaşma sağladı.
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 16:31 Güncelleme:
Yeni sezon için transferde gaza basan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.
Sözleşmesi sona eren Emre Mor ile yeni mukavele imzalamayan sarı-lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş konusunda ise karar verildi.
SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
F.Bahçe'de yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağladı. Tarafların bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor...
2020 yazında Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş, 149 maça çıkarken 11 gol - 25 asistlik performans sergiledi ve 6 bin 645 dakika sahada kaldı.
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