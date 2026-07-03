Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok mahsulde rekor bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerin şahsında aziz İstanbul’umuzdan ülkemizin dört bir yanındaki çiftçi kardeşlerimi özellikle selamlıyorum.

1863’ten bu yana tarımın en büyük destekçisi Ziraat Banka'mızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Nimetin insan üzerinde hakkı vardır. Nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür.

Modern dünyanın aklına yeni gelen toprağı koruyacak tarım meselesi bizim binlerce yıllık tecrübemizin özüdür.

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Şehirlerimizi bağlar içinde gösteren türküler boşuna yakılmamıştır. “Ne ekersen onu biçersin” sözü milli hafızamıza boşuna kazınmamıştır.

"TABİAT KENDİNE NANKÖRLÜK EDENİ AFFETMEZ"

Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için hayatidir, yeri doldurulamazdır. Büyük medeniyet inşa edenler, toprağın, rüzgarın, güneşin, iklimin dilinden anlayanlar olmuştur. Hemen her gıdada çiftçilerimizin emeği ve alın teri bulunuyor. Bunun için her birinize teşekkür ediyorum.

Tabiat nankörlük etmez, kendine nankörlük edeni de affetmez.

İklim krizi modern insanın toprağa ettiği nankörlüğün sonucudur.

İnsanlık olarak daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz.

Ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz.

Toprağa ve suya sömürülecek bir meta olarak bakan vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur.

Son yıllarda kuraklık yaşadık, orman yangınları, seller, taşkınlar, don olaylarıyla karşılaştık. Özellikle geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu.

Zirai dondan etkilenen üreticilerimize 47 milyar TL ödeme yaptık.

Hamdolsun bu yıl su kaynaklarımız, barajlarımız doluyor. Nehirlerimiz gürül gürül akıyor. Rekolte açısından çiftçimizin de yüzü gülmeye başladı. Pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.

Sebzede dünyada 3. Meyvede dördüncüyüz.

21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3’teyiz.

Tohumda ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz.

2026 haziran ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 21,9 arttı. 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi.

Ocak – Haziran dönemi ihracatı yüzde 3,6 arttı. 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

Tarım ve gıda ihracatı ise yüzde 23,3 oranında artarak 2,8 milyar dolar oldu

İlk 6 ayın toplamı 16,3 milyar dolara çıktı

2025’i tarım ve gıdada 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık.

Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik.

Açıklanan veriler ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. 61 organize tarım bölgesi açarak çok daha iyi yere geleceğiz.

Elbette bu başarılar tesadüf değil.Sizlerle el ele verdik ve bu seviyeye ulaştık. Tarımsal destekler konusunda kat kat artışlar yaptık.

Su ve sulama alanında 11 bine yakın eseri halkımızın hizmetine sunduk. Sulanan alanı 7,3 milyon hektara çıkarttık.

"2026 YILI İÇİN 939 MİLYAR TL DESTEK RAKAMI AYRILDI"

Ziraat Bankası eliyle çiftçimizi finansal olarak destekledik. Tarımsal üretime reel rakamlarla 3 trilyon TL destek verdik. Geçen yıl 706 milyar TL’yi buldu. 2026 yılı için 939 milyar TL rakam ayrıldı. Üreticimizi bu devasa rakamla destekleyeceğiz.

Türkiye, bu desteklerle OECD ortalamasının 2 katı düzeyinde yer alıyor.

Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları konuların basitliğine baktığımızda kendilerine bile hayırları olmadığını görüyoruz.

Sadece tarımda, hayvancılıkta değil her alanda Türkiye’yi şaha kaldırmanın gayretindeyiz.

Ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını açmak istiyoruz. Hakkari'miz 2025-2026 sezonu Büyükler Güreş Süper Lig finallerine ev sahipliği yaptı. 200 sporcumuz Cilo dağlarının eteklerinde yeşilin binbir tonuyla bezeli 3000 rakımlı yaylada mindere çıktı.

Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla turizmle yeniden hayat buluyor.

Kadın ve genç çiftçi kredisini 3 milyon TL'den 5 milyon TL’ye çıkartıyoruz.

Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız.

Atıl durumda bulunan, büyükbaş, süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz.

Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon TL’ye besicilik yatırımlarına 40 milyon TL’ye kadar katkı sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadeler olacak.

Tarımda yenilenebilir yatırımları daha güçlü destekliyoruz. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini destekliyoruz. 15 milyon TL’ye kadar 8 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyoruz.

Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon büyükbaş hayvancılıkta 3 milyon TL’ye yükseltiyoruz.