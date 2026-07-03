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        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!

        İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, nakit para ve çek çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, suç dosyaları kabarık 3 kadın yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, diğerinin ise 40 suç kaydı, 18 ayrı aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı

        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

        Yapılan saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

        SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Küçükçekmece'deki hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ela C.'nin 47 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Beylikdüzü ve Bakırköy'de vatandaşlara ait milyonlarca liralık ziynet eşyası, nakit para ve çekleri çaldıkları belirlenen diğer şüphelilerden Ceylan Ç.'nin ise tam 238 suç kaydı, 24 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen diğer şüpheli Gülseren Ç.'nin de 40 suç kaydı, 18 ayrı aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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        SON VURGUNDAN SONRA KAÇARKEN YAKALANDILAR

        Kadın hırsızların peşine düşen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri titiz çalışma sonucu izlerine rastladı. Harekete geçen polis ekipleri 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayının ardından kaçtıkları ticari taksi içerisinde, Avcılar Haramidere bağlantı yolunda azılı suç makinalarını düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

        1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, çalındığı değerlendirilen nakit para ile yaklaşık 1 milyon TL değerinde çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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