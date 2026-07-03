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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Nathan Ake'yi açıkladı!

        Fenerbahçe, Nathan Ake'yi açıkladı!

        Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, radyo yayınında Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake'yi kadrolarına kattıklarını açıkladı. Ardından Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 17:40 Güncelleme:
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        Fenerbahçe transferi açıkladı!

        Fenerbahçe, 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı Nathan Ake'yi transferini resmen duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulübün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, Hollandalı futbolcunun transferini radyo yayınında canlı olarak açıkladı.

        Ardından Fenerbahçe'den yapılan duyuruda ise "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.

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        Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        2020'DE 45 MİLYON EURO ÖDENDİ

        Manchester City, Hollandalı stoperi 2020 yazında Bournemouth'tan 45.3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

        Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Nathan Ake, 1 asistlik performans sergiledi ve 1.644 dakika sahada kaldı.

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