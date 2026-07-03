Fenerbahçe, Nathan Ake'yi açıkladı!

Fenerbahçe, 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı Nathan Ake'yi transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, Hollandalı futbolcunun transferini radyo yayınında canlı olarak açıkladı.

Ardından Fenerbahçe'den yapılan duyuruda ise "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.

REKLAM

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

2020'DE 45 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester City, Hollandalı stoperi 2020 yazında Bournemouth'tan 45.3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Nathan Ake, 1 asistlik performans sergiledi ve 1.644 dakika sahada kaldı.