19 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 18:14 Güncelleme:
Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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