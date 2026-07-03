Diyarbakır’da 40 derece sıcaklık camileri serinleme adresi yaptı

Diyarbakır’da etkisini artıran sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği kentte cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serin alanlara yöneldi.

Kent merkezindeki klimalı camiler, hem ibadet etmek hem de sıcaktan korunmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Namazın ardından camilerde kalan bazı vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okuyup ibadet ederken, bazıları halılar üzerinde uzanarak dinlendi. Bazı vatandaşlar ise cami avlularındaki gölge alanlarda ve şadırvan çevresinde vakit geçirdi.

CAMİLER SERİNLEME NOKTASI OLDU

Fırında çalıştığını belirten 38 yaşındaki Sedat Katkan, sıcak havalarda mola saatlerini camide geçirdiklerini söyledi. Katkan, “2005’ten beri fırında çalışıyorum. Sabah 05.00’ten akşam 20.00’ye kadar çalışıyoruz. Sıcak ya da soğuk fark etmiyor, yarım saat mola veriyoruz. Sıcaklardan dolayı camiye gelip serinliyoruz. Dışarısı daha sıcak olduğu için biz de camiye girdik. Cami serin ve güzel” dedi.

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Diyarbakır’ın yazlarının sıcak, kışlarının ise soğuk geçtiğini söyleyen Katkan, vatandaşların kahveye gitmek yerine camilerde serinlediğini belirterek, “Hem masrafsız hem serin hem de güzel” ifadelerini kullandı.

“YAŞLILAR BURAYA GELİP DİNLENİYOR”

Namaz kılmak için camiye gelen 18 yaşındaki Beytullah Çelebi de sıcak havalar nedeniyle birçok kişinin camilere yöneldiğini söyledi.

Çelebi, “Namaz için camiye geldim. Sıcaklardan dolayı çoğu yaşlımız buraya geliyor ve uzanıyor. Bu duruma şaşırdım. Burası serin, tüm klimalar çalışıyor” diye konuştu.